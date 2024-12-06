Почему нельзя пить чай с молоком: побочные эффекты, о которых вы не знали

Некоторым вкус чая с молоком или сливками кажется нежным и приятным.

Чай с молоком – популярный напиток во всем мире, представляет собой сочетание чая и молока.

Смесь чая и молока дает гладкую кремовую текстуру с выразительным вкусовым оттенком, который нравится многим людям.

Кроме того, это вкусный и сытный напиток, который можно пить как горячим, так и холодным. Однако есть многочисленные побочные эффекты чая с молоком, о которых следует знать.

Нарушение сна

Одним из распространенных побочных эффектов чая с молоком является нарушение сна из-за содержания в нем кофеина. Кофеин – стимулятор, который может нарушить нормальный цикл сна и бодрствования. Употребление чая с молоком перед сном может осложнить засыпание, поскольку кофеин поддерживает разум бодрым и активным.

Приводит к набору веса

Еще одним побочным эффектом чая с молоком является то, что он приводит к увеличению веса при употреблении в избытке, особенно если вы привыкли добавлять сахар и другие ингредиенты. Высокое содержание сахара во многих сортах чая с молоком обеспечивает немедленный заряд энергии, но может вызвать повышение уровня сахара в крови и разрушение энергии.

Тревожность

Еще одним побочным эффектом чая с молоком есть тревога. Чрезмерное потребление кофеина может вызвать ряд физиологических реакций, включая учащенное сердцебиение, повышение кровяного давления и повышенную бдительность.

Регулярно чай с молоком нельзя употреблять тем людям, у которых есть проблемы с камнями в почках.

Поскольку такой чай – хорошее мочегонное средство, поэтому его нельзя употреблять в больших количествах перед долгими путешествиями и перед сном.

Есть некоторые исследования ученых относительно того, что присутствующее в молоке белковое вещество "казеин" плохо влияет на катехины, содержащиеся в чае. Автоматически это означает – снижается полезность чая с молоком.

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