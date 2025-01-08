Коли краще пити каву, щоб не померти зарано

Користь від споживання кави може залежати від того, коли ви її п’єте, показало нове дослідження.

Обмеження у споживанні кави до ранку є найкращим для запобігання ризику ранньої смерті. І це незалежно від спожитої кількості та інших потенційно впливових факторів.

Про це свідчать результати дослідження, опублікованого у European Heart Journal.

Згідно з попередніми дослідженням, помірні рівні споживання кави можуть бути пов’язані з меншим ризиком діабету другого типу, серцево-судинних захворювань і передчасної смерті. Але наукові докази того, чи впливають такі фактори, як генетика, кількість споживаних або доданих підсолоджувачів, на ці зв’язки, були суперечливими.

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Автори вивчили дані про дієту та здоров’я 40 725 дорослих віком від 18 років за результатами Національного дослідження здоров’я та харчування, проведеного від 1999 до 2018 року. Протягом 10 циклів протягом багатьох років ці учасники надавали подробиці свого раціону за попередній день. Автори також включили підгрупу з 1463 дорослих із дослідження Lifestyle Validation Study, які дотримувалися принаймні одного тижневого режиму харчування.

Було включено як каву з кофеїном, так і без кофеїну, а час було розділено на три періоди: ранок (від 4:00 до 11:59), після обіду (від 12:00 до 16:59) і ввечері (від 17:00 до 3:59).

Дослідники визначили дві моделі часу споживання: ранок і весь день. До кінця середнього періоду спостереження, який становив майже 10 років, було зареєстровано 4295 смертей від усіх причин, 1268 – від серцево-судинних захворювань і 934 – від раку.

Порівняно з людьми, які не пили каву, вживання цього напою лише вранці було пов’язане з на 16% нижчим ризиком передчасної смерті з будь-якої причини та на 31% нижчим ризиком смерті від серцево-судинних захворювань. У тих, хто пив каву цілий день, ризик не зменшився. Ці висновки залишилися навіть після того, як автори взяли до уваги фактори, які можуть спотворювати результати, як-от години сну, вік, расова приналежність, етнічна приналежність, стать, сімейний дохід, освіта, рівень фізичної активності, оцінка дієти та стани здоров’я, такі як діабет, гіпертонія та високий рівень холестерину.

Для тих, хто п’є ранкову каву, кількість вжитого напою з кофеїном чи без кофеїну також не мала значення – чи пили вони менше однієї чи більше трьох чашок кави на день. Зробити це вранці все одно було краще, ніж інші моделі з погляду ризику смертності.

За словами авторів дослідження, воно лише встановлює зв’язок, а не причинно-наслідковий зв’язок між вживанням ранкової кави та ризиком ранньої смерті. Але результати є "важливими, оскільки основною причиною смерті в Америці є серцево-судинні захворювання".

Автори дослідження радять – якщо ви хочете обмежити споживання кави до ранку, але маєте проблеми, подумайте, чи регулярно ви отримуєте достатньо якісного відпочинку. Можна звернутися до фахівця зі сну, щоб дізнатися, чи є у вас такі захворювання, як апное уві сні, які заважають відпочивати.

Також можна почати з розбавлення денних порцій кави і супроводжувати їх водою, що також може допомогти почуватися активнішими.

Обстеження рівня гормонів щитовидної залози, вітаміну D і заліза може допомогти визначити, чи є виснаження наслідком чогось серйознішого.

Якщо ви не п’єте каву і вважаєте, що можете отримати користь від додавання її до свого раціону, спочатку подивіться на ширшу картину: чи ведете ви загалом фізично активний, збалансований, стабільний і здоровий спосіб життя.

Слід дотримуватися рекомендацій лікаря або дієтолога щодо споживання кофеїну.

До слова, раніше повідомлялося про те, з якого віку можна пити каву.

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