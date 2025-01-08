Білорусь проведе військові навчання біля українського кордону

Навчання триватимуть до кінця цього місяця.

Сусідня Білорусь проведе військові збори неподалік кордону з Україною. Вони триватимуть до 31 січня.

Про це повідомили у пресслужбі білоруського Міністерства оборони.

У відомстві наголошують, що від 8 до 31 січня під керівництвом голови Гомельського районного виконавчого комітету проводиться навчальний збір з військовозобов'язаними територіальних військ.

Під час збору буде здійснено низку заходів. Зокрема, відновлення навичок командного складу територіальних військ в управлінні підлеглими та підготовка військовозобов'язаних до виконання завдань. Зокрема, спільно з інженерними підрозділами Збройних Сил.

Як повідомлялося, Білорусь наростила військову присутність в українському прикордонні. Підрозділи білоруських Сухопутних військ було перекинуто до Столинського, Лельчицького, Мозирського та Гомельського районів.

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