На ринках стрімко здорожчав популярний овоч

Ціни на моркву значно вищі, ніж торік у цю пору.

На українських ринках та в магазин надалі зростає ціна на моркву. Ця тенденція триває вже кілька тижнів. Кілограм овочів коштує 25-32 грн.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що ще минулого тижня кілограм моркви коштував значно дешевше - на 10% менше.

Фахівці називають основною причиною здорожчання те, що в місцевих виробників закінчуються запаси якісних овочів. Деякі виробники вже завершили сезон реалізації запасів моркви. Зараз фермери пропонують до продажу залишкові партії або взагалі відмовляються від продажів, бо сподіваються, що ближче до весни ціни ще більше зростуть.

Наразі ціна на моркву в середньому в 2,3 раза вища, ніж на початку січня 2024-го. Зокрема, це пояснюється скороченням врожаю через погодні аномалії влітку.

Зауважимо, що в супермаркетах ціни на моркву стартують від 29,5 грн.

Нагадаємо, в Україні ціни на часник досягли історичного максимуму. Від середини грудня 2024-го його вартість упевнено перетнула позначку 200 гривень за кілограм.

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