На рынках стремительно подорожал популярный овощ

Цены на морковь значительно выше, чем в прошлом году.

На украинских рынках и в магазине в дальнейшем растет цена на морковь. Эта тенденция длится уже несколько недель. Килограмм овощей стоит 25-32 грн.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что еще на прошлой неделе килограмм моркови стоил гораздо дешевле – на 10% меньше.

Специалисты называют основной причиной удорожания того, что у местных производителей заканчиваются запасы качественных овощей. Некоторые изготовители уже завершили сезон реализации запасов моркови. Сейчас фермеры предлагают к продаже остаточные партии или вообще отказываются от продаж, потому что надеются, что ближе к весне цены еще больше возрастут.

В настоящее время цена на морковь в среднем в 2,3 раза выше, чем в начале января 2024 года. В частности, это объясняется сокращением урожая из-за погодных аномалий летом.

Примечательно, что в супермаркетах цены на морковь стартуют от 29,5 грн.

Напомним, в Украине цены на чеснок достигли исторического максимума. С середины декабря 2024 его стоимость уверенно пересекла отметку 200 гривен за килограмм.

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