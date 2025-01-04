В Україні ціни на один з овочів досягли історичного максимуму

Вартість часнику в Україні досягла рекордних показників, і дешевшим він вже не буде.

Про це пише в EastFruit.

Зазначається, що Україна не має достатніх запасів часнику, а ціни на цей продукт в Європі у 1,5 раза вищі. Від середини грудня 2024 року вартість часнику упевнено перетнула позначку в 200 гривень за кілограм.

"У гривнях - це абсолютний рекорд. Навіть під час пандемії цей овоч коштував дешевше, бо до війни його де-не-де вирощували на великих полях", — наголосили аналітики.

До здорожчання часнику призвело кілька факторів. По-перше, на нього зріс попит в європейських країнах, що пов’язують з прибуттям нових емігрантів, вдома у яких часник — важливий інгредієнт національної кухні. Наразі у Німеччині й Австрії його вартість в середньому становить приблизно 6 євро, хоча можна знайти й за захмарні майже 20 євро.

Інший фактор — часнику не вистачає на всіх, тобто пропозиція не відповідає попиту. Головним виробником цього продукту в ЄС є Іспанія.

"Цього року іспанські виробники часнику повністю вичерпали запаси, чого не траплялося останні три роки. Це сталося через погодні умови, здорожчання вартості найманих працівників та транспорту. Наразі навіть альтернативні постачальники (з Південної Америки) вичерпали свої запаси, що дозволяє цінам зростати до нового сезону", — зазначив представник нідерландської компанії Denimpex Денні Дін.

Він повідомив, що європейські постачальники вже вичерпали квоти на завезення китайського часнику, тому тепер його завозять зі штрафами 1200 євро за тонну. Це підвищує ціну, але люди все одно купують.

Нагадаємо, в Україні зросли ціни на апельсини та мандарини

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