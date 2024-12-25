Ціни на фрукти б'ють по гаманцю: скільки коштують апельсини та мандарини

Сезон цитрусових в Україні розпочався раніше, тому ціни на апельсини та мандарини зросли, але коливання можливі через фактори постачання та валютного курсу.

Про це в ефірі "Українського радіо" повідомив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка.

Зі слів експерта, порівняно з минулим роком, ціни на цитрусові зросли на 15-20%. Ціна на апельсини коливається від 80 до 120 гривень за кілограм. Ціна за мандарини коливається від 90 до 120 гривень за кілограм.

Експерт каже, що ближче до свят ціна на цитрусові може коливатися, оскільки ще немає достатньої пропозиції на внутрішньому ринку. Основні причини, які можуть бути причиною для здорожчання – це погодні умови і неврожай в країнах-постачальниках.

Причини здорожчання:

Погодні умови та неврожай у країнах-постачальниках

Зростання логістичних витрат та коливання валютних курсів

Поступове послаблення гривні, що підвищує вартість імпортних фруктів

Максим Гопка зазначив, що ціни на хурму цьогоріч здорожчали на 20-30 відсотків, що спричинено неврожаєм у країнах, з яких Україна імпортує цю продукцію - з Туреччини, Іспанії та Ізраїлю.

Раніше повідомлялося, що у грудні 2024 року овочі можуть здорожчати до 15%, а фрукти – до 10%. Зокрема, ціна білокачанної капусти може зрости до 33 гривень, ріпчастої цибулі – до 20 гривень, а картоплі – до 37 гривень.

Ціни на мʼясо також традиційно перед Новим роком продовжать зростати. Перед святами можливе підвищення роздрібних цін на ці види м’яса до 9%.

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