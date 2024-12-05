Ціни на молочку б'ють рекорди: до чого готуватися українцям

Останні два роки ціни на молочну сировину у другому півріччі стрімко зростають. Минулого року вони зросли на понад 30%, цього року зростання вже перевищило 40%, а до кінця року очікується на рівні понад 45%.

Про це пише "Бізнес.Цензор".

Повідомляється, що станом на кінець листопада середні ціни на молоко-сировину перевищили 20 грн/кг, тоді як ще у червні вони не перевищували 14 грн/кг. Якщо порівняти рівень цін червня 2023 року та кінця листопада 2024 року, то різниця становитиме майже 1,75 раза.

"Це пояснюється дефіцитом молоко-сировини в Україні – за останні сім років Україна втратила понад 3 млн тонн сировини, а також зростання цін на молочні жири в Європі та світі. Це призвело до значного збільшення обсягів їхнього експорту з України", - зазначає видання.

Також повідомляється, що для того, щоб зберегти власну сировинну базу, молокозаводи змушені були погоджуватися на регулярне підвищення цін у договорах купівлі-продажу сировини, яку потребують ферми. Оскільки фермам постійно надходять пропозиції "зі сторони" щодо можливості закупівлі за "гіднішими" цінами. Водночас ціна на молочну продукцію, яку ми вже бачимо у магазинах, насамперед залежить від рівня цін на молоко-сировину. Також здорожчанню сприяють вартість робочої сили, енергоносіїв, пакувальних матеріалів та інше.

Вже від липня в Україні фіксується суттєве здорожчання цін на молочні продукти – насамперед – на масло. Ціни на кефір, молоко та сир зросли, як мінімум, на 16%. Масло зросло в ціні на 35%.

"Як зазначають експерти, підвищення цін на молоко-сировину все ще триває, тому щонайменше до лютого 2025 року в Україні фіксуватиметься зростання цін на молочні продукти. На ціну молокопродуктів також позначиться новий закон щодо збільшення податків", - пише видання.

Раніше в НБУ повідомили, що низький рівень врожайності, погіршення якості овочів і фруктів, а також швидке вичерпання запасів з минулого року сприяють підвищенню цін на продукти.

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