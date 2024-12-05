"Здає країну Путіну": Зеленський запровадив санкції проти влади Грузії

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції. Це санкції проти тієї частини влади зараз у Грузії, яка здає її Путіну.

Про це сказав український лідер Володимир Зеленський.

"Так буває в міжнародних справах: якщо вчасно не відреагувати або якщо відреагувати непринципово, то далі – втрачені десятиліття і країни, позбавлені свободи", – зазначив він.

Зеленський наголошує: не можна втратити нікого в цьому регіоні: ані Грузію, ані Молдову, ані Україну. Усім разом треба захищатись проти Москви.

"Ми закликаємо Європу, Америку, всіх у світі діяти так само – діяти принципово", – підсумував глава держави.

Раніше дипломат висловив думку, що через 7-10 днів стане зрозуміла, чи зможе грузинське суспільство встояти проти проросійської влади. Росія може ввести війська у Грузію на тлі протестів.

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