"Сдает страну Путину": Зеленский ввел санкции против власти Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит силу решению СНБО о санкциях. Это санкции против той части нынешней власти в Грузии, сдающей ее Путину.

Об этом сказал украинский лидер Владимир Зеленский.

"Так бывает по международным делам: если вовремя не отреагировать или если отреагировать непринципиально, то дальше – потерянные десятилетия и страны, лишенные свободы", – отметил он.

Зеленский отмечает: нельзя потерять никого в этом регионе – ни Грузию, ни Молдову, ни Украину. Всем вместе нужно защищаться против Москвы.

"Мы призываем Европу, Америку, всех в мире действовать так же – действовать принципиально", – подытожил глава государства.

Ранее дипломат выразил мнение, что через 7-10 дней станет понятно, сможет ли грузинское общество устоять против пророссийских властей. Россия может ввести войска в Грузию на фоне протестов.

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