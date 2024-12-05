"Сдает страну Путину": Зеленский ввел санкции против власти Грузии

России нужно дать достойный отпор.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит силу решению СНБО о санкциях. Это санкции против той части нынешней власти в Грузии, сдающей ее Путину.
Об этом сказал украинский лидер Владимир Зеленский.
"Так бывает по международным делам: если вовремя не отреагировать или если отреагировать непринципиально, то дальше – потерянные десятилетия и страны, лишенные свободы", – отметил он.
Зеленский отмечает: нельзя потерять никого в этом регионе – ни Грузию, ни Молдову, ни Украину. Всем вместе нужно защищаться против Москвы.
"Мы призываем Европу, Америку, всех в мире действовать так же – действовать принципиально", – подытожил глава государства.
Ранее дипломат выразил мнение, что через 7-10 дней станет понятно, сможет ли грузинское общество устоять против пророссийских властей. Россия может ввести войска в Грузию на фоне протестов.
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