Що подарувати на День святого Миколая дітям: найкращі ідеї 2024 року

Коли День святого Миколая 2024 року

До 2023 року, до переходу на новий календар в Україні День святого Миколая відзначали 19 грудня. Від 2023 року дата свят змінилася на 6 грудня. Цього 2024 року 6 грудня припадає на п'ятницю.

День святого Миколая - це можливість створити казку для дітей, своїх близьких, що дозволяє їм відчути себе більш щасливими.

Вибираючи подарунки на День святого Микоалая головне , робити це з любов'У цьому матеріалі ми зібрали величезну колекцію ідей для подарунків на день Святого Миколая, які сподобаються вашим дітям, коханим, батькам та друзям. Головна рекомендація при виборі подарунка – робіть все з любов'ю та не відкладайте покупку на останній момент.

Що подарувати на День святого Миколая дітям

Найбільше чекають на це свято діти, як це чудово прокинутися вранці та знайти під подушкою подарунок, який залишив Святий Миколай.

Важливо створити максимально чарівну атмосферу свята, розповісти історію Святого Миколая, про те, як він любить радувати слухняних дітей та дарувати їм подарунки. Можна написати від імені Миколая лист та прочитати малюкові – як Миколай радий, що малюк гарно себе вів, був старанний та успішний.

Найкраще — підтримувати ритуал дарування, подарунок непомітно заховати під подушкою, чи використати носок з різдвяним оформленням, який наповнити подарунками та повісити в таємному місці.

Важливо, щоб це був сюрприз - щоб дитина сама відшукала свій подарунок.

Який подарунок ви б не вибрали на день Святого Миколая, не забудьте додати до подарунка улюблені солодощі малюка.

Що подарувати на Миколая дівчинці

Ляльки — цеце перше, що може спасти на думку, коли потрібно порадувати маленьку принцесу.

Настільні ігри люблять і діти, і дорослі. Можна вибрати просту настільну гру, в яку дитина буде грати з друзями, або ж складнішу гру для спільного проведення часу з сім'єю. Зверніть увагу на пізнавальні та розвиваючі настільні ігри, призначені для розвитку логічного мислення, реакції та спритності.

Різноманітні ігрові набори. Це може бути ляльковий будинок з іграшковою технікою, наборами продуктів, посуду та меблів, набори лікаря, кухаря, кондитера, касира і т.д. Такий набір може стати першим кроком до вибору професії.

Різноманітні набори для творчості -- для створення аплікацій, рукоділля, миловаріння, ліплення, мозаїки.

Пупси. Дівчата люблять грати в "дочки-матері". Якщо ваша дівчинка, одна з них – подаруйте їй красивого пупсика або ж набір пупсів. Такі набори включають змінний одяг та різні аксесуари для годування, купання і т.д.

Що подарувати на Миколая хлопчику

Практично всі хлопці люблять конструктори, головне, купити конструктор відповідно віку, щоб малюк не засумував, коли виявиться, що заняття занадто просте чи занадто складне.

Залізна дорога. Малюк буде в захваті від поїздів та різних інтерактивних ефектів.

Якщо ваш хлопчик любить гратися машинками, подарувати автомобільний трек буде відмінною ідеєю. Сучасні автомобільні треки – яскраві, ефектні та різноманітні.

Іграшкова зброя -- класичний пістолет чи автомат, різні бластери, водяні пістолети, помпи та інше. Вибирайте безпечні іграшки з м'якими кулями.

Важливо щоб подарунки були підібрані відповідно віку дитини, ділимося ідеями відповідних подарунків.

Що подарувати на День святого Миколая дошкільнятам

Перевідні наклейки.

Кулькові ручки, які перетворюються в браслети.

Лазерні указки.

Фломастери чи олівці з розмальовкою.

Мильні бульбашки.

Тривимірні ілюстровані книги.

Енциклопедії.

Набори для творчості.

Пазли.

Крейду чи пальчикові фарби.

Яскраві ростоміри.

Конструктори.

Калейдоскопи.

Розвиваючі ігри

Книжки з казками чи фентезі.

Що подарувати на Миколая дітям шкільного віку

Канцелярію — набори для малювання, набори ручок, олівців, маркерів, фломастерів і т.д.

Книги відповідно до віку.

Набори для творчості.

Набори для експериментів з хімії, фізики тощо.

Книги та енциклопедії відповідно до віку.

Різні розвиваючі ігри.

Рюкзак.

Повербанк для ноутбука

Теплі навушники.

Потрібний гаджет.

Читайте також: