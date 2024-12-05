Цены на молочку бьют рекорды: к чему готовиться украинцам

За последние два года цены на молочное сырье во втором полугодии стремительно растут. В прошлом году они выросли более чем на 30%, в этом году рост уже превысил 40%, а к концу года ожидается на уровне более 45%.

Об этом пишет "Бизнес.Цензор".

Сообщается, что на конец ноября средние цены на молоко-сырье превысили 20 грн/кг, тогда как еще в июне они не превышали 14 грн/кг. Если сравнить уровень цен июня 2023 и конца ноября 2024 года, то разница будет составлять почти 1,75 раза.

"Это объясняется дефицитом молоко-сырья в Украине – за последние семь лет Украина потеряла более 3 млн тонн сырья, а также рост цен на молочные жиры в Европе и мире. Это привело к значительному увеличению объемов их экспорта из Украины", — отмечает издание.

Также сообщается, что для того, чтобы сохранить собственную сырьевую базу, молокозаводы вынуждены были соглашаться на регулярное повышение цен в договорах купли-продажи сырья, нуждающегося в ферме. Поскольку фермам постоянно поступают предложения "со стороны" о возможности закупки по более "достойным" ценам. В то же время, цена на молочную продукцию, которую мы уже видим в магазинах, прежде всего зависит от уровня цен на молоко-сырье. Также удорожанию способствуют стоимость рабочей силы, энергоносителей, упаковочных материалов и прочее.

Уже с июля в Украине фиксируется существенное удорожание цен на молочные продукты – прежде всего – на масло. Цены на кефир, молоко и творог выросли, как минимум, на 16%. Масло выросло в цене на 35%.

"Как отмечают эксперты, повышение цен на молоко-сырье все еще продолжается, поэтому, по меньшей мере, до февраля 2025 года в Украине будет фиксироваться рост цен на молочные продукты. На цену молокопродуктов также скажется новый закон об увеличении налогов", — пишет издание.

Ранее в НБУ сообщили, что низкий уровень урожайности, ухудшение качества овощей и фруктов, а также скорейшее исчерпание запасов с прошлого года способствуют повышению цен на продукты.

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