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Як зміняться ціни на продукти перед Новим роком та Різдвом

Як зміняться ціни на продукти перед Новим роком та Різдвом

Основні продукти здорожчають / Фото: pixabay.com

Українці відчують серйозне здорожчання продуктів.

У грудні 2024 року овочі можуть здорожчати до 15%, а фрукти – до 10%. Зокрема, ціна білокачанної капусти може зрости до 33 гривень, ріпчастої цибулі – до 20 гривень, а картоплі – до 37 гривень.

Такий прогноз зробили науковці Інституту аграрної економіки, пише "24 Канал".

За їхніми даними, у грудні ціни на яблука та виноград зростуть до 10%. Ціни на імпортовані плоди й надалі залишатимуться на доволі високому рівні. 

Зокрема, на апельсини – до 85 гривень за кілограм, лимони – 65 гривень за кілограм, мандарини – 80 гривень, банани – до 60 гривень.

Станом на кінець листопада 2024 року, порівняно з кінцем жовтня цього року, ціни на овочі борщового набору зросли. Зокрема:

  • картопля здорожчала до 32,82 гривні за кілограм (на 9,8%)
  • буряк – до 19,45 гривні за кілограм (на 13,5%)
  • морква – до 29,13 гривні за кілограм (на 9,8%)
  • цибуля ріпчаста – до 18,25 гривні за кілограм (на 1,7%)

Ціни на мʼясо традиційно перед Новим роком продовжать зростати. Перед святами можливе підвищення роздрібних цін на ці види м’яса до 9 %, прогнозує науковиця Наталія Копитець.

"Традиційно на новорічні та великодні свята спостерігається відчутне зростання цін на основні види м’яса – яловичину, свинину та м’ясо птиці", - зазначила вона.

Раніше в НБУ повідомили, що низький рівень врожайності, погіршення якості овочів і фруктів, а також швидке вичерпання запасів з минулого року сприяють підвищенню цін на продукти.

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