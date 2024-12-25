Стало відомо, скільки грошей українці повернули собі від Нацкешбеку

Кешбек за покупки українських товарів у листопаді цього року був майже вдвічі більший, ніж у жовтні. Загалом виплачено 232 мільйони гривень, і кількість учасників програми зросла до 2 мільйонів.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

"Це свідчить про зростаючий інтерес до програми та попиту на українські товари", — зазначила Перша віцепрем'єр-міністерка та Міністр економіки України Юлія Свириденко. Вона також наголосила, що виплати за грудень і січень будуть здійснені наприкінці лютого 2025 року.

Згідно з даними, найбільш активними учасниками програми залишаються громадяни до 45 років, які складають 60% усіх користувачів, а 24% — це учасники середнього віку, віком 45–59 років. Тільки 16% становлять люди старше 60 років.

Проте, близько 700 тисяч громадян не отримали кешбек через незавершену активацію карток або недостатньо накопленої суми. Загальна сума кешбеку, що накопичена цими громадянами, складає 48 мільйонів гривень.

На сьогодні в програмі бере участь понад 7,9 мільйона громадян і 8,6 мільйона карток Національного кешбеку, з яких 4,2 мільйона активовано для майбутніх виплат. Загальна сума виплаченого кешбеку за три місяці становить 388 мільйонів гривень.

Програма підтримує понад 1600 українських виробників, а кешбек доступний на 360 тисяч товарів, доступних у національних та регіональних торгових мережах, аптеках та автозаправних станціях.

Національний кешбек у розмірі 10% нараховується за покупки українських товарів, що відповідають списку в магазинах-учасниках програми. Кешбек надходить на спеціальну картку, з якої не можна зняти готівку, а витратити можна на комунальні послуги, медичні витрати, транспорт, страхування та інші послуги, а також на благодійність чи підтримку ЗСУ.

Основні моменти

Сума виплат : Кешбек надходить на спеціальну картку, яку можна використовувати для оплати комунальних послуг, медичних витрат, транспорту, освіти, а також на підтримку благодійних організацій чи ЗСУ.

: Кешбек надходить на спеціальну картку, яку можна використовувати для оплати комунальних послуг, медичних витрат, транспорту, освіти, а також на підтримку благодійних організацій чи ЗСУ. Учасники програми : На сьогодні в програмі бере участь понад 7,9 мільйона громадян та 8,6 мільйона карток.

: На сьогодні в програмі бере участь понад 7,9 мільйона громадян та 8,6 мільйона карток. Як отримати кешбек : Для участі в програмі необхідно подати заявку через мобільний додаток або банк-партнер, отримати картку Національний кешбек і активувати її через додаток "Дія".

: Для участі в програмі необхідно подати заявку через мобільний додаток або банк-партнер, отримати картку Національний кешбек і активувати її через додаток "Дія". Виплати: Кешбек можна витратити тільки на визначені послуги та товари, і він не може бути виведений як готівка.

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