Как закрыть карточку "Национальный кэшбэк"

Соглашение с банком предусматривает разрешение на полный контроль над всеми расходами и раскрытием банковской тайны.

По программе "Нацкэшбэка" украинцы могут получить 10% кэшбэка от стоимости зарегистрированных отечественных товаров, приобретенных в розничных сетях.

Чтобы программа заработала, необходимо, чтобы производитель и продавец присоединились к ней, а покупатель зарегистрировался и открыл специальную банковскую карту. Именно на эту карту насчитывают обещанные 10%.

Как работает "Национальный кэшбэк"

С момента запуска "Нацкэшбэка" банки активно предлагали свои услуги, обещая клиентам дополнительные преимущества. В результате к программе приобщилось более десяти финансовых учреждений.

Для участия в программе покупателям необходимо оформить специальную банковскую карту и предоставить разрешение на обработку данных об их покупках. Кроме того, необходимо присоединиться к проекту "Национальный кэшбэк" в приложении "Дія" и указать реквизиты выбранной карты.

После выполнения всех этих условий можно посещать присоединившиеся к программе магазины и покупать зарегистрированные украинские товары, накапливая деньги.

При желании вы можете закрыть договор "Национального кэшбэка".

Что нужно для закрытия договора:

свяжитесь со своим банком, обслуживающим вашу карточку "Национального кэшбека". Это можно сделать по телефону, через интернет-банкинг или лично посетив отделение

подайте в банк заявление о закрытии договора "Национального кэшбэка"

условия закрытия договора разнятся в зависимости от банка и конкретного договора. Некоторые банки могут устанавливать дополнительные условия или взимать комиссию за закрытие счета

Напомним, что на конец ноября украинцы накопили более 250 млн грн, приобретя отечественные товары. А к программе "Национальный кэшбэк" присоединились около 4 млн граждан.

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