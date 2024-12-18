Полеты беспилотников и продвижение врага: главные новости ночи 18 декабря 2024 года

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

Вражеские беспилотники в очередной раз надоедают украинцам: озвучено направление движения Читать далее –>

В Киевской области работала ПВО Читать далее –>

Враг оккупировал Солнцевку — Deep State Читать далее –>

Зеленский заверил, что Трамп знает об опасности замораживания войны .

США не располагают информацией о переброске новых войск из КНДР — Госдеп Читать далее –>

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