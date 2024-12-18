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Полеты беспилотников и продвижение врага: главные новости ночи 18 декабря 2024 года

Полеты беспилотников и продвижение врага: главные новости ночи 18 декабря 2024 года

Сирены звучали в Украине. / Фото: Pexels

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Вражеские беспилотники в очередной раз надоедают украинцам: озвучено направление движения Читать далее –>
  • В Киевской области работала ПВО Читать далее –>
  • Враг оккупировал Солнцевку — Deep State Читать далее –>
  • Зеленский заверил, что Трамп знает об опасности замораживания войны .
  • США не располагают информацией о переброске новых войск из КНДР — Госдеп Читать далее –>

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