Полеты беспилотников и продвижение врага: главные новости ночи 18 декабря 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Вражеские беспилотники в очередной раз надоедают украинцам: озвучено направление движения Читать далее –>
- В Киевской области работала ПВО Читать далее –>
- Враг оккупировал Солнцевку — Deep State Читать далее –>
- Зеленский заверил, что Трамп знает об опасности замораживания войны .
- США не располагают информацией о переброске новых войск из КНДР — Госдеп Читать далее –>
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