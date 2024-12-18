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Враг оккупировал Солнцевку — Deep State

Враг оккупировал Солнцевку — Deep State

Российские военные пытаются продвигаться вперед. / Фото: Associated Press

Россияне продолжают двигаться вперед.

Карта боевых действий на фронте обновлена.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State.

Враг оккупировал Солнцевку, а также продвинулся возле Новотроицкого, Берестков, Зеленовки, Нового Комара, Сторожевого, Курахово, Пушкино, Даченского и Возрождения.

Напомним, слухи о возможном наступлении российских захватчиков на Запорожье распространяются еще с марта и являются частью враждебной ИПСО.

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