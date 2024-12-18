Ворог окупував Сонцівку - Deep State

Мапу бойових дій на фронті оновлено.

Про це інформує аналітичний канал Deep State.

Ворог окупував Сонцівку, а також просунувся біля Новотроїцького, Берестків, Зеленівки, Нового Комара, Сторожевого, в Кураховому, Пушкіному, Даченському та Відродженні.

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Нагадаємо, чутки про можливий наступ російських загарбників на Запоріжжя поширюються ще з березня і вони є частиною ворожої ІПСО.

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