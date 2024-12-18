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Ворог окупував Сонцівку - Deep State

Ворог окупував Сонцівку - Deep State

Російські військові намагаються просуватися вперед. / Фото: Associated Press

Росіяни продовжують рухатися вперед.

Мапу бойових дій на фронті оновлено.

Про це інформує аналітичний канал Deep State. 

Ворог окупував Сонцівку, а також просунувся біля Новотроїцького, Берестків, Зеленівки, Нового Комара, Сторожевого, в Кураховому, Пушкіному, Даченському та Відродженні.

Нагадаємо, чутки про можливий наступ російських загарбників на Запоріжжя поширюються ще з березня і вони є частиною ворожої ІПСО.

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