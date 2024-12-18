На Київщині працювала ППО

На Київщині у ніч на 18 грудня 2024 року лунала повітряна тривога.

Людей просили залишатися в укриттях.

В області працювало ППО.

"У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння", - наголосили представники влади.

Нагадаємо, безпілотники СБУ влаштували потужну "бавовну" на артилерійських та мінометних складах біля с. Маркіне на окупованій частині Донецької області. Там зосереджувалися тисячі боєприпасів для БМП, танків, протитанкові керовані ракети, міни, гранати та мільйони патронів різного калібру.

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