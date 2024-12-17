Армія РФ вдарила по Україні безпілотниками: скільки дронів збила ППО

Вночі проти 17 грудня армія РФ атакувала Україну 31 ударним БпЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів. Сили ППО знищили 20 дронів. Влучань не зафіксовано.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Станом на 12:00 підтверджено збиття 20 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській та Черкаській областях", - інформують військові.

Окрім того, внаслідок активної протидії Сил оборони 10 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей.

Зазначається, що росіяни запускали дрони з районів Брянська та Орела.

Як повідомлялося, сьогодні російські дрони атакували Київ. Внаслідок атаки російських БпЛА у зафіксовано падіння уламків в кількох районах столиці.

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