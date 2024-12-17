Армия РФ ударила по Украине беспилотниками: сколько дронов сбило ПВО

В ночь на 17 декабря армия РФ атаковала Украину 31 ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов Силы ПВО уничтожили 20 дронов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"По состоянию на 12:00 подтверждено ущерб 20 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской и Черкасской областях", — информируют военные.

Кроме того, в результате активного противодействия Сил обороны 10 вражеских беспилотников не достигли своих целей.

Отмечается, что россияне запускали дроны из районов Брянска и Орел.

Как сообщалось, сегодня российские дроны атаковали Киев. В результате атаки российских БПЛА зафиксировано падение обломков в нескольких районах столицы.

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