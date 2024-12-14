Ударит ли Путин "Орешником" снова: что говорят в ВСУ

Российский президент-диктатор Владимир Путин не устает угрожать ударить новой баллистической ракетой "Орешник" по Украине.

Об этом рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в комментарии "24 Канала".

По его словам, предварительного удара этим вооружением существенного эффекта не достиг. Ведь военную точку зрения неэффективно запускать ракету за десятки миллионов долларов без ядерного боезаряда.

"Мы понимаем, что это больше была информационная кампания. С военной точки зрения бить такими ракетами по территории Украины нецелесообразно. Но мы понимаем, что война в Украине уже давно превратилась для Путина в политическое выживание. Задания, которые он ставит, очень часто не имеют" военной целесообразности", — высказался Тимочко.

Тимочко высказал мнение о том, что атаки "Орешником" могут повториться. Дело в том, что кремлевскому "фюреру" важно поддерживать свой имидж, а также запугивать Украину и ее союзников.

"В любом случае надеемся, что до этого не дойдет. Но при какой-либо воздушной тревоге гражданам стоит спускаться к укрытию. Трудно просчитать, что в голове Путина. Тем более что он рассматривает всю эту ситуацию как политическую целесообразность в плане выживания его диктаторского режима", — рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Напомним, издание FT сообщило, когда Путин будет готов во второй раз запустить "Орешник" по Украине. Отмечается, что РФ будет использовать ракету для запугивания Украины и ее союзников.

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