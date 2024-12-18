В Киевской области работала ПВО

В Киевской области в ночь на 18 декабря 2024 года звучала воздушная тревога.

Людей просили оставаться в укрытиях.

В области работало ПВО.

"Ни в коем случае не производите фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивание воздушных целей и их падение", — подчеркнули представители власти.

Напомним, беспилотники СБУ устроили мощный "хлопок" на артиллерийских и минометных складах возле с. Маркино на оккупированной части Донецкой области. Там сосредотачивались тысячи боеприпасов для БМП, танков, противотанковые управляемые ракеты, мины, гранаты и миллионы патронов разного калибра.

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