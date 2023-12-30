Балабан, Мангуш, Афенко та інші: українські прізвища, що мають грецьке походження

Серед українських прізвищ певну частку становлять ті, що мають грецьке походження. Перевірте своє.

Експерти склали цілий перелік українських прізвищ, які мають грецьке походження, після того як провели антропонімічні дослідження в окремих історичних областях.

Фахівці зазначають, що за етнічною приналежністю однією з найбільших груп є саме грецькими прізвищами (6,2%).

Зокрема, мова йде про ті, що пов'язані з грецькими традиційними власними іменами і апелятивами: Варсамас, Габида, Голи-Оглу, Імерелі, Мармур, Ялу, Яцко.

А ось прізвище Ахбаш пішло від слова "світлоголовий", Балабан — від "величезний". Волоніц можна перекласти як "в'язальна спиця", а Кіор — "сліпий". Прізвище Куркчі означає з грецької "хутровик", а Мангуш та Шамлі походять від назв населених пунктів.

Експерти виділяють українські прізвища грецького походження, які, через створення чи переоформлення за готовим зразком певного періоду, мають російські суфікси: Балабан став Балабанов, Каракоз — Каракозов, Темір — Теміров, а Узун — Узунов. Так в ті часи намагалися нейтралізувати етнічний характер антропоніма.

Існує і перелік українськооформлених прізвищ грецького походження. Серед них: Афенка став Афенко, а Бузовчу став Бузовчук.

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