Астролог назвал самые душные знаки Зодиака

При этом одно дело – отсутствие легкости, и совсем другое – душные отношения, поскольку они в любое время могут перерасти в токсичные: с людьми, которые нас в них втягивают, нужно общаться максимально осторожно, принимая к сведению правила, по которым они «играют». Астролог Людмила Булгакова назвала самые душные знаки Зодиака.

Дева

Девы совершенно невыносимы в быту: они могут сделать трагедию из-за забытой на стуле вещи, и затем в течение недели читать нудные лекции о том, что порядок – основа комфортной жизни, как будто бы их партнер сам об этом не знает. Выдержать этого душнилу может только такой же душнила.

Козерог

Козероги всегда знают, как правильно жить и, особенно, обращаться с деньгами, а тех, кто, по их мнению, этого не умеет, они могут замучить замечаниями и наставлениями. Ну, а поскольку далеко не все обладают присущей им практичностью, поле для деятельности у них огромное.

Рыбы

Рыбы, которые уверены, что должны окружать тех, кто рядом, любовью и теплом, могут из-за этого замучить кого угодно своей заботой. Дело в том, что в проявлении этих чувств представители знака не знают меры, что и делает их одним из самых душных знаков зодиакального круга.

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