Як закрити картку "Національний кешбек"

Угода з банком передбачає дозвіл на повний контроль над всіма витратами і розкриття банківської таємниці.

За програмою "Нацкешбеку" українці мають можливість отримати 10% кешбеку від вартості зареєстрованих вітчизняних товарів, придбаних у роздрібних мережах.

Щоб програма запрацювала, необхідно, щоб виробник і продавець приєдналися до неї, а покупець зареєструвався та відкрив спеціальну банківську картку. Саме на цю картку нараховують обіцяні 10%.

Як працює Національний кешбек

Від моменту запуску "Нацкешбеку" банки активно пропонували свої послуги, обіцяючи клієнтам додаткові переваги. У результаті до програми долучилося більше десяти фінансових установ.

Для участі в програмі покупцям необхідно оформити спеціальну банківську картку та надати дозвіл на обробку даних про їхні покупки. Крім того, потрібно долучитися до проєкту "Національний кешбек" у застосунку "Дія" та вказати реквізити обраної картки.

Після виконання всіх цих умов можна відвідувати магазини, які приєдналися до програми, та купувати зареєстровані українські товари, накопичуючи гроші.

За бажання ви можете закрити договір "Національного кешбеку".

Що треба для закриття договору:

зв'яжіться зі своїм банком, який обслуговує вашу картку Національного кешбеку. Це можна зробити за телефоном, через інтернет-банкінг або особисто відвідавши відділення

подайте до банка заяву про закриття договору "Національного кешбеку"

умови закриття договору відрізняються залежно від банку та конкретного договору. Деякі банки можуть встановлювати додаткові умови або стягувати комісію за закриття рахунку

Нагадаємо, що станом на кінець листопада українці накопичили понад 250 млн грн, придбавши вітчизняні товари. А до програми "Національний кешбек" приєдналися близько 4 млн громадян.

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