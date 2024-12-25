На фронті загинув письменник Олексій Безпальцев

Полеглого захисника згадують як веселого та енергійного.
На фронті загинув український поет і прозаїк Олексій Безпальцев. Захисника не стало у віці 34 років.
Про це повідомили в PEN Ukraine.
Безпальцев загинув під час виконання бойового завдання у Харківській області. До того боєць рік тримав оборону на Покровському напрямку.
У PEN Ukraine зазначали, що Безпальцев – харківський поет та прозаїк, який запам’ятався своїми емоційними виступами.
Ось, як згадує його один зі знайомих:
"Він був веселим та енергійним. Завжди любив фільми, музику, поезію, треш, випити та кататись на велосипеді. Він був та буде найкращим. Найкращий Президент Харкова, Король Харківського трешу та андеграунду – Олексій "Шляпа" Безпальцев".
До слова, унаслідок атаки РФ по Україні 25 грудня загинув енергетик ДТЕК Дмитро Петленко.
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