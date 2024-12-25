На фронте погиб писатель Алексей Беспальцев

Павшего защитника вспоминают как веселого и энергичного.

На фронте погиб украинский поэт и прозаик Алексей Беспальцев. Защитника не стало в возрасте 34 лет.

Об этом сообщили в PEN Ukraine.

Беспальцев погиб во время выполнения боевого задания в Харьковской области. До этого боец год держал оборону на Покровском направлении.

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В PEN Ukraine отмечали, что Беспальцев – харьковский поэт и прозаик, запомнившийся своими эмоциональными выступлениями.

Вот, как вспоминает его один из знакомых:

"Он был веселым и энергичным. Всегда любил фильмы, музыку, поэзию, трэш, выпить и кататься на велосипеде. Он был и будет лучшим. Лучший Президент Харькова, Король Харьковского трэша и андеграунда — Алексей "Шляпа" Беспальцев".

К слову, в результате атаки РФ по Украине 25 декабря погиб энергетик ДТЭК Дмитрий Петленко.

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