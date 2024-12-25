ВСУ "задвухсотили" более 1600 оккупантов в сутки — Генштаб

Россияне теряют и живую силу, и технику на поле боя.

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 25 декабря составили 779 320 человек.

За прошедшие сутки ликвидировано еще 1600 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие потери:

танков – 9628 (+4)

боевых бронированных машин – 19923 (+8)

артиллерийских систем – 21333 (+10)

РСЗО — 1256

средств ПВО – 1030

самолетов — 369

вертолетов — 329

БПЛА оперативно-тактического уровня – 20908 (+74)

крылатых ракет — 2948

кораблей и катеров — 28

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 32117 (+31)

специальной техники — 3667

Ранее британская разведка сообщила, что российская армия ежедневно теряет в Украине убитыми и ранеными около 1500 солдат. В ноябре среднесуточные потери российских оккупационных войск в Украине (убитыми и ранеными) достигли нового рекорда.

Пентагон сообщил, что Россия потеряла 700 тысяч человек с февраля 2022 года и "потратила" более $200 млрд на войну.

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