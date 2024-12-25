ЗСУ "задвохсотили" понад 1600 окупантів за добу - Генштаб

Росіяни втрачають і живу силу, і техніку на полі бою.

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 25 грудня склали 779 320 осіб.

Протягом минулої доби ліквідовано ще 1600 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні втрати:

танків - 9628 (+4)

бойових броньованих машин - 19923 (+8)

артилерійських систем - 21333 (+10)

РСЗВ - 1256

засобів ППО - 1030

літаків - 369

гелікоптерів - 329

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 20908 (+74)

крилатих ракет - 2948

кораблів та катерів - 28

підводних човнів - 1

автомобільної техніки та автоцистерн - 32117 (+31)

спеціальної техніки - 3667

Раніше британська розвідка повідомила, що російська армія щодня втрачає в Україні вбитими та пораненими близько 1500 солдатів. У листопаді середньодобові втрати російських окупаційних військ в Україні (убитими і пораненими) досягли нового рекорду.

Пентагон повідомив, що Росія втратила 700 тисяч осіб від лютого 2022 року і "змарнувала" понад $200 млрд на війну.

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