Зеленский назвал потери Украины в войне против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря обнародовал новые данные о количестве потерь среди украинских военных с начала полномасштабной войны.

Об этом он написал в соцсети.

"С начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысячи воинов, погибших на поле боя. 370 тысяч случаев оказания помощи раненым, и это с учетом, что в нашей армии примерно 50 процентов раненых возвращаются в строй, и фиксируются все ранения, в том числе легкие и повторные", – заявил Зеленский.

По словам президента, одно из ключевых различий между российской армией и Силами обороны Украины – это уровень развития фронтовой медицины, которая в украинской армии значительно выше, чем в РФ.

Зеленский отметил, что российские потери превышают 750 тысяч их людей. Это 198 тысяч убитых и более 550 тысяч раненых.

"С сентября этого года Россия теряет на поле боя людей в соотношении 5 и даже 6 против 1 у нас. Так они хотят захватить больше земли, прежде чем давление мира на них может усилиться до невыносимости", - отмечает Глава государства.

Кроме того, он напомнил об украинских гражданах, находящихся в российском плену.

"Это тысячи людей, военных и гражданских, и часть из них в плену еще с 2014 года, когда началась оккупация. За время от 24 февраля 2022 г. нам уже удалось вернуть из России 3935 наших людей: 3767 воинов и 168 гражданских. Мы должны вернуть всех, и это еще большая работа. И мы должны установить правду обо всех без вести пропавших наших людях", - подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский акцентировал внимание на детях, депортированных Россией с захваченных украинских территорий. По словам самих россиян, таких детей у них сотни тысяч, и Россия распыляет их по своей территории.

"На оккупированной территории Украины остаются минимум несколько миллионов человек", - также сказал президент.

Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что РФ в войне против Украины потеряла более 600 тысяч солдат, а Украина – 400 тысяч.

В ноябре 2024 года среднесуточные потери российских военных (убитыми и ранеными) достигли рекордного уровня за все время войны, сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на разведданные. По информации Генштаба ВСУ, среднесуточный показатель потерь составил 1523 человека.

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