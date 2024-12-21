Один із ключових овочів борщового набору стрімко подорожчав

Білокачанна капуста продовжує дорожчати: її ціна вже втричі перевищує показники минулого року.

В Україні спостерігається обмежена пропозиція якісної білокачанної капусти, що спричиняє активне зростання відпускних цін у цьому сегменті.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

За останній тиждень ціна на якісну білокачанну капусту в Україні зросла з 22 грн/кг ($0,52/кг) до 25–35 грн/кг ($0,60–0,84/кг), що становить в середньому 16% підвищення. Таке зростання зумовлене обмеженою пропозицією на ринку, оскільки багато фермерів вирішують утримувати продукцію, сподіваючись на подальше підвищення цін найближчими тижнями.

Оптові компанії, зі свого боку, демонструють високу зацікавленість у закупівлі капусти та готові підіймати закупівельні ціни. Наразі ціни на білокачанну капусту в середньому втричі вищі, ніж у цей самий період минулого року. Учасники ринку очікують подальшого подорожчання через зниження виробництва та скорочення обсягів капусти, придатної для тривалого зберігання.

Нагадаємо, раніше ми писали цікаві факти про історію походження овочів.

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