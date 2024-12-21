Яке бажання на Новий рік експерти радять краще не загадувати людям старше 50 років

Яке бажання краще не загадувати на Новий рік людям старше за 50

Коли настає Новий рік, люди зазвичай загадують бажання, часто навіть кілька. Серед них поширені бажання схуднути або позбутися шкідливих звичок. Багато хто вважає, що після свят можна і потрібно розпочати нове життя.

Однак, якщо вам уже виповнилося 50 років, варто серйозніше задуматися над тим, як ваші звички, бажання та їх здійснення впливають на здоров'я та тривалість життя.

Згідно з дослідженням Pew Research, 79% людей, які складають плани на новий рік, орієнтуються на поліпшення свого внутрішнього стану насамперед шляхом схуднення. Проте, експерти з питань довголіття попереджають, що деякі бажання та цілі можуть бути хибними, це стосується бажання схуднути.

Лікарка Соня Розен, фахівчиня з геріатричної медицини, пояснює, що така мета, таке бажання може не тільки не принести користі, але й зашкодити людям старше 50 років.

Соня Розен спеціалізується на допомозі людям похилого віку жити здоровим життям. Хоча Розен каже, що існує зв’язок між підтримкою нормальної ваги та довголіттям вона не прихильник новорічних обіцянок, пов’язаних зі схудненням. Збереження здорової ваги позитивно впливає на тривалість життя, але дієти, спрямовані виключно на досягнення певної цифри на вагах або розміру одягу, зазвичай не є стійкими, вважає лікарка.

Чому дієти можуть бути шкідливими

Дослідження показують, що більшість людей, які вирішують схуднути, швидко здаються. Наприклад, середньостатистичний американець перестає дотримуватися своїх новорічних обіцянок уже в перший тиждень січня. Крім того, суворі дієти часто призводять до протилежного результату — з часом вага не тільки повертається, але й збільшується.

Що радять експерти з довголіття

Замість жорстких дієт лікарі радять робити акцент на активному способі життя та збалансованому харчуванні. Докторка Розен рекомендує обирати фізичні активності, які приносять задоволення, та вносити поступові зміни в раціон. Такі підходи не лише покращать здоров'я, а й зроблять вас щасливішими.

Доктор Річард В. Бесдайн, професор геріатрії з Медичної школи Альперта, також радить замість строгих обмежень ставити перед собою простіші завдання. Наприклад, пообіцяти собі щодня гуляти 30 хвилин.

Що стосується харчування, експерт рекомендує середземноморську дієту, яка передбачає вживання овочів, фруктів, цільнозернових продуктів, риби, оливкової олії та обмеження цукру і солі. Такий раціон не лише корисний, а й легкий у дотриманні. Наукові дослідження показують, що люди, які дотримуються середземноморської дієти, живуть в середньому на 4,4 року довше, ніж ті, хто її не дотримується.

Відмова від шкідливих звичок

Ще однією важливою ціллю, яку варто поставити перед собою після 50 років, є відмова від куріння. За словами доктора Бесдайна, навіть кілька місяців без сигарет значно знижують ризик серцево-судинних захворювань та раку легенів.

Якщо ви курите або вейпите, доктор Бесдін каже, що найкраща новорічна обіцянка, яку ви можете прийняти для свого здоров’я, – це прийняти керовані кроки, щоб кинути палити. Навіть якщо ви курите десятиліттями , припинення куріння може мати серйозний вплив на ваше здоров’я. На думку лікаря, ніколи не пізно кинути палити. Навіть через кілька місяців після куріння ризик серцевих захворювань і раку легенів починає знижуватися.

Доктор Розен вважає, що вік — не перешкода для змін. "50 років — це лише початок. Ніколи не пізно відмовитися від шкідливих звичок або стати фізично активнішим", — наголошує вона. «Кинути палити; споживання здорової їжі з меншою кількістю обробленої їжі або зменшення споживання алкоголю значно покращить стан здоров’я та довголіття старше 50 років».

Обирайте реалістичні та стійкі цілі, правильні бажання на Новий рік, які принесуть користь і зроблять вас щасливішими.

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