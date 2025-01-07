Підрозділи Сухопутних військ ЗС РБ було перекинуто до Столинського, Лельчицького, Мозирського та Гомельського районів.
Білорусь наростила військову присутність в українському прикордонні.
Про це повідомляє моніторингова група "Білоруський Гаюн".
"Підрозділи Сухопутних військ ЗС РБ було перекинуто до Столинського, Лельчицького, Мозирського та Гомельського районів", – йдеться у повідомленні.
"Білоруський Гаюн" зазначає, що наприкінці грудня з Росії до Білорусі прилітав військово-транспортний літак Іл-76 ВКС РФ.
Крім того, 1 та 3 січня на аеродромі "Барановичі" фіксувалися польоти винищувачів ВПС РБ південно-східними регіонами Білорусі.
Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив президента України Володимира Зеленського у спробі втягнути Мінськ у війну.
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