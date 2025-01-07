Підрозділи Сухопутних військ ЗС РБ було перекинуто до Столинського, Лельчицького, Мозирського та Гомельського районів.

Білорусь наростила військову присутність в українському прикордонні.

Про це повідомляє моніторингова група "Білоруський Гаюн".

"Підрозділи Сухопутних військ ЗС РБ було перекинуто до Столинського, Лельчицького, Мозирського та Гомельського районів", – йдеться у повідомленні.

Хроніка військової активності на території Білорусі за 23 грудня — 5 січня / Фото: Telegram / Белорусский гаюн

"Білоруський Гаюн" зазначає, що наприкінці грудня з Росії до Білорусі прилітав військово-транспортний літак Іл-76 ВКС РФ.

Крім того, 1 та 3 січня на аеродромі "Барановичі" фіксувалися польоти винищувачів ВПС РБ південно-східними регіонами Білорусі.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив президента України Володимира Зеленського у спробі втягнути Мінськ у війну.