Подразделения Сухопутных войск ВС РБ были переброшены в Столинский, Лельчицкий, Мозырский и Гомельский районы.

Беларусь нарастила военное присутствие в украинском приграничье.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларуски Гаюн".

"Подразделения Сухопутных войск ВС РБ были переброшены в Столинский, Лельчицкий, Мозырский и Гомельский районы", – говорится в сообщении.

Хроника военной активности на территории Беларуси за 23 декабря — 5 января / Фото: Telegram / Белорусский гаюн

"Беларуски Гаюн" отмечает, что в конце декабря из России в Беларусь прилетал военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ.

Кроме того, 1 и 3 января на аэродроме "Барановичи" фиксировались полеты истребителей ВВС РБ по юго-восточным регионам Беларуси.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке втянуть Минск в войну.