Подразделения Сухопутных войск ВС РБ были переброшены в Столинский, Лельчицкий, Мозырский и Гомельский районы.
Беларусь нарастила военное присутствие в украинском приграничье.
Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларуски Гаюн".
"Подразделения Сухопутных войск ВС РБ были переброшены в Столинский, Лельчицкий, Мозырский и Гомельский районы", – говорится в сообщении.
"Беларуски Гаюн" отмечает, что в конце декабря из России в Беларусь прилетал военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ.
Кроме того, 1 и 3 января на аэродроме "Барановичи" фиксировались полеты истребителей ВВС РБ по юго-восточным регионам Беларуси.
Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке втянуть Минск в войну.
Читайте также: