Лукашенко отримав власну “червону кнопку” від ядерної зброї

Самопроголошений білоруський президент заявив, що Білорусь і Росія вийшли на безпрецедентний рівень військового стратегічного союзництва.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко отримав власну "червону кнопку" для застосування ядерної зброї, яку Кремль розмістив на території цієї держави-сателіта Російської Федерації.

Про це заявив держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович перед засіданням Вищої державної ради Союзної держави (тобто державного утворення у складі РФ та Республіки Білорусь), яке відбувається в п’ятницю, 6 грудня, в Мінську.

"Зброю, яка перебуває на території Білорусі, має право застосувати лише президент Білорусі. А ту зброю, яка перебуває на території Росії, має право застосувати і дати команду [на її застосування] тільки президент Росії", - наводить його цитату державне білоруське агентство БелТА.

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За словами Вольфовича, Олександр Лукашенко і Володимир Путін мають власні “червоні кнопки” та ядерні валізки.

При цьому він наголосив, що в умовах “провокацій” з боку країн Заходу, “у скрутну хвилину Росія захистить Білорусь, а Білорусь завжди готова підтримати Росію”.

Напередодні, 5 грудня, президент РФ Володимир Путін доручив ухвалити пропозицію МЗС Росії про підписання угоди з Білоруссю щодо гарантій безпеки в рамках Союзної держави.

У цьому документі враховано положення оновленої ядерної доктрини РФ, затвердженої 19 листопада. Вона передбачає, що Росія може застосувати ядерну зброю у разі нападу на Білорусь як на учасника Союзної держави.

Під час засідання Вищої державної ради Союзної держави, на якому присутній Путін, самопроголошений білоруський президент заявив, що Білорусь і Росія вийшли на безпрецедентний рівень військового стратегічного союзництва, який дозволить не допустити порушення територіальної цілісності Білорусі та Росії.

Як повідомлялося раніше, угоду про розміщення тактичної ядерної зброї (ТЯО) на території Білорусі було укладено в березні 2024 року. Перші ядерні заряди прибули до Білорусі у червні.

Олександр Лукашенко у серпні цього року заявив, що його країна не застосовуватиме ядерну зброю, якщо не відбудеться порушення кордонів Союзної держави.

Нагадаємо, раніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко повідомив, що Росія закінчила будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї у Білорусі.

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