Як назвати дівчинку: незвичайні імена 2025 року

Жіночі імена: як назвати дівчинку
Назвати дитину гарно та оригінально намагаються більшість батьків. Завжди хочеться, щоб ім'я було милозвучне, особливо для дівчаток, оригінальне, щоб гарно звучало у поєднанні з по батькові. Ну і щоб мало сенс та енергетику щасливої долі, яку зичать всі батьки своїм дітям.
Прогнозується, що 2025 року серед імен, які будуть популярними потраплять незвичні та рідкісні.
Які імена можуть бути популярними у 2025 році
- Аделіна. Ім'я рідкісне для України. Ім’я Аделіна має давньогерманське коріння, походячи від слова “adal”, що означає “шляхетний”, “благородний”, “високопоставлений”, та слова “lind”, що означає “м’який”, “ніжний”, “ласкавий”. Тобто ім’я Аделіна можна інтерпретувати як “шляхетна та ніжна”, “благородна та ласкава”, “високопоставлена та м’яка”.
- Жанна. За походженням ім'я давньоєврейське. Проте, воно вважається французькою версією вимови імені Іоанна, значення якого трактується як «милість Божа». Інші варіанти трактування цього імені - «дар богів», «благодать».
- Інеса. Ім’я має давньогрецьке походження та означає “чиста”, “непорочна”. У латинській формі це ім’я трансформувалося в “Agnes”, а згодом у різних європейських мовах набуло різних варіантів, включаючи “Inés” в іспанській та “Inessa” в інших мовах. Ім’я Інеса символізує чистоту, непорочність і витонченість. Воно асоціюється з високими моральними якостями, красою та благородством.
- Маргарита. З давньогрецької означає "перли".. Це прямолінійні та енергійні дівчата, які швидко знайдуть вихід з будь-якої ситуації.Маргарита з дитинства відрізняється самостійністю і має своє власне судження з будь-якого питання.
- Емілія. Ім'я має давнє походження та коріння у різних культурах, це жіноча форма латинського імені “Aemilius” або “Aemilia”, яке виникло від слова “aemulus”, що перекладається як “суперник” або “конкурент”. Значення імені “Емілія” пов’язане з такими якостями, як елегантність, талант та гармонія. Воно часто асоціюється з особами, які мають внутрішню силу, витонченість у справах та здатність до розв’язання проблем.
- Стефанія. Коріння імені Стефанія сягає стародавньої Греції. Воно походить від чоловічого Стефана, яке є скороченою формою слова Стефаносс. У перекладі ім'я означає "вінець" або "діадема". Відповідно, Стефанія з давньогрецької можна перекласти як «вінценосна».
- Юстина. Ім’я Юстина має давнє латинське походження і походить від слова “Justus”, що означає “справедливий” або “праведний”. Ім’я Юстина було поширене в Римській імперії. Після падіння Римської імперії ім’я продовжило своє існування в багатьох європейських країнах, де воно набуло різних форм і звучань. Ім’я Юстина означає “справедлива”, “праведна”. Воно символізує чесність, доброту та правосуддя.
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