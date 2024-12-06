Як назвати дівчинку: незвичайні імена 2025 року

Назвати дитину гарно та оригінально намагаються більшість батьків. Завжди хочеться, щоб ім'я було милозвучне, особливо для дівчаток, оригінальне, щоб гарно звучало у поєднанні з по батькові. Ну і щоб мало сенс та енергетику щасливої долі, яку зичать всі батьки своїм дітям.

Прогнозується, що 2025 року серед імен, які будуть популярними потраплять незвичні та рідкісні.

Які імена можуть бути популярними у 2025 році