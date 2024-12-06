Як спецслужби Угорщини шпигували за чиновниками ЄС: розслідування ЗМІ

Угорські спецслужби шпигували за посадовцями офісу Євросоюзу з боротьби з шахрайством. Зокрема, відбувалося стеження за європейськими чиновниками, які відвідували Угорщину.

Про це йдеться у розслідуванні видань Direkt36 і De Tijd.

Як з’ясувалося у спільному розслідуванні, стеження угорських спецслужб відбувалося за слідчими Європейського офісу з боротьби з шахрайством. Ця структура свого часу перевіряла компанію з Угорщини, власник якої – зять прем’єр-міністра країни Віктора Орбана.

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Так, відомо про випадки в період від 2015-го до 2017 року. Тоді за європейськими посадовцями, коли ті відвідували Угорщину, фізично стежили під час автомобільних поїздок, а також прослуховували їхні телефони.

Зазначається, що для угорського розвідувального агентства є звичайною практикою обшуки готельних номерів європейських делегацій, які відвідують країну, і завантаження інформації з їхніх ноутбуків.

Зі свого боку керівник пресслужби Офісу угорського прем’єра Берталан Хавасі сказав журналістам, що вони "не мають справ з фейковими новинами".

Однак повідомляється, що раніше Угорщину вже звинувачували у зламі телефонів журналістів, активістів та опозиційних діячів. Окрім того, 2021 року угорський уряд визнав придбання ізраїльського шпигунського програмного забезпечення Pegasus.

До слова, у жовтні на мітингу в Будапешті Орбан звинуватив виконавчу владу Євросоюзу у спробі повалити його кабінет і нав’язати Угорщині "маріонетковий уряд".

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