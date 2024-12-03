У Польщі затримали російського опозиціонера та його дружину через "пакунок від українських волонтерів"

У Польщі затримали так званого російського опозиціонера та його дружину через вибухівку.

Про це пише польське видання onet.pl.

Так званий російський опозиціонер Ігор Р. був затриманий 29 липня цього року в Катовіце. Суд вирішив взяти його під варту на три місяці за підозрою у створенні безпосередньої загрози події, що загрожує життю і здоров'ю багатьох людей і майну в особливо великих розмірах у вигляді вибуху вибухових речовин. У жовтні термін утримання під вартою було продовжено ще на три місяці - до 27 січня 2025 року.

Ігор Р. - російський активіст, який переїхав до Польщі і навчався в Катовіце. Крім того, він отримав статус біженця в Польщі.

У прокуратурі пояснили, що основне звинувачення проти його дружини - шпигунство, яке поєднане зі співучастю в замаху на злочин. Ірину Р. заарештували на три місяці.

За даними журналістів, чоловіка у Празі нібито попросили передати пакунок "від українських волонтерів", в якому, ймовірно, містилася вибухівка.

Ірина Р., зі свого боку, стверджує, що її чоловік взагалі не отримував посилку. За її словами - поки чоловік був у Празі, посилка на його ім'я прибула до Польщі і чоловік не встиг її отримати. Наразі польські правоохоронці розслідують справу.

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