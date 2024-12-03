В Польше задержали российского оппозиционера и его жену из-за "упаковки от украинских волонтеров"

В Польше задержан так называемый российский оппозиционер и его жена из-за взрывчатки.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

Так называемый российский оппозиционер Игорь Р. был задержан 29 июля в Катовице. Суд решил заключить его под стражу на три месяца по подозрению в создании непосредственной угрозы происшествию, угрожающему жизни и здоровью многих людей и имуществу в особо крупных размерах в виде взрыва взрывчатых веществ. В октябре срок содержания под стражей был продлен еще на три месяца – до 27 января 2025 года.

Игорь Р. — российский активист, переехавший в Польшу и учившийся в Катовице. Кроме того, он получил статус беженца в Польше.

В прокуратуре пояснили, что основное обвинение против его супруги — шпионаж, соединенный с соучастием в покушении на преступление. Ирину Р. арестовали на три месяца.

По данным журналистов, мужчину в Праге якобы попросили передать сверток "от украинских волонтеров", в котором, вероятно, содержалась взрывчатка.

Ирина Р. со своей стороны утверждает, что ее муж вообще не получал посылку. По ее словам – пока мужчина был в Праге, посылка на его имя прибыла в Польшу и мужчина не успел ее получить. Польские правоохранители расследуют дело.

Читайте также: