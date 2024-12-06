Как спецслужбы Венгрии шпионили за чиновниками ЕС: расследование СМИ

Венгерские спецслужбы шпионили за чиновниками офиса Евросоюза по борьбе с мошенничеством. В частности, проводилась слежка за европейскими чиновниками, которые посещали Венгрию.

Об этом говорится в расследовании изданий Direkt36 и De Tijd.

Как выяснилось в совместном расследовании, слежка венгерских спецслужб происходила за следователями Европейского офиса по борьбе с мошенничеством. Эта структура в свое время проверяла компанию из Венгрии, владелец которой – зять премьер-министра страны Виктора Орбана.

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Так, известно о случаях в период с 2015-го до 2017 года. Тогда за европейскими чиновниками, когда они посещали Венгрию, физически следили во время автомобильных поездок, а также прослушивали их телефоны.

Отмечается, что для венгерского разведывательного агентства является обычной практикой обыски гостиничных номеров посещающих страну европейских делегаций и загрузка информации с их ноутбуков.

В свою очередь руководитель пресс-службы Офиса венгерского премьера Берталан Хаваси сказал журналистам, что они "не имеют дел с фейковыми новостями".

Однако сообщается, что ранее Венгрию уже обвиняли во взломе телефонов журналистов, активистов и оппозиционных деятелей. Кроме того, в 2021 году венгерское правительство признало приобретение израильского шпионского программного обеспечения Pegasus.

К слову, в октябре на митинге в Будапеште Орбан обвинил исполнительную власть Евросоюза в попытке свергнуть его кабинет и навязать Венгрии "марионеточное правительство".

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