Министр иностранных дел Венгрии в Минске на русском языке критиковал Евросоюз

Сиярто утверждает, что Венгрия чувствует опасность для своего суверенитета.

На международной конференции по евразийской безопасности в Минске, на которой присутствовали главы внешнеполитических ведомств России и Сирии, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто начал свое выступление на русском языке и раскритиковал Евросоюз за "низкий уровень стандартов политических дебатов".

Об этом сообщила белорусская служба Радио Свобода.

Начав свою речь по-русски, Сиярто выразил надежду, что за это его не осудят в Брюсселе.

При этом он добавил, что Венгрия имеет свою позицию и это якобы вызывает неприятие в Евросоюзе.

Также читайте Россия даст Венгрии больше дешевого газа после блокирования помощи Украине

"Сегодня мощные силы работают над созданием гегемонии, и если вы не следуете мейнстриму на 100 процентов, то ваше право выражать собственную позицию мгновенно обжалуется и подвергается сомнению. Это очень ярко свидетельствует о низком уровне стандартов политических дебатов на нынешнем этапе в Европе», – сказал он.

Глава венгерского МИД также сказал, что официальный Будапешт "испытывает большую обеспокоенность в связи с конфликтами", а якобы отсутствие диалога в ЕС привело к "менее безопасному и конкурентному пространству".

Сиярто утверждает, что Венгрия чувствует опасность для своего суверенитета.

"Ключевое слово сегодня – это суверенитет. Есть определенные силы вне нашей страны, есть игроки внутри нашего государства, которые хотят, чтобы мы отказались хотя бы от части нашего суверенитета. Но этого никогда не произойдет”, – заверил он, перейдя на английский язык.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на митинге в Будапеште обвинил исполнительную власть Европейского Союза в попытке свергнуть его кабинет и навязать Венгрии "марионеточное правительство".

Венгрия договаривается с «Газпромом»: ЕС предостерегла другие государства

Читайте также: