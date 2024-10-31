Министр иностранных дел Венгрии в Минске на русском языке критиковал Евросоюз

Сиярто утверждает, что Венгрия чувствует опасность для своего суверенитета.
На международной конференции по евразийской безопасности в Минске, на которой присутствовали главы внешнеполитических ведомств России и Сирии, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто начал свое выступление на русском языке и раскритиковал Евросоюз за "низкий уровень стандартов политических дебатов".
Об этом сообщила белорусская служба Радио Свобода.
Начав свою речь по-русски, Сиярто выразил надежду, что за это его не осудят в Брюсселе.
При этом он добавил, что Венгрия имеет свою позицию и это якобы вызывает неприятие в Евросоюзе.
"Сегодня мощные силы работают над созданием гегемонии, и если вы не следуете мейнстриму на 100 процентов, то ваше право выражать собственную позицию мгновенно обжалуется и подвергается сомнению. Это очень ярко свидетельствует о низком уровне стандартов политических дебатов на нынешнем этапе в Европе», – сказал он.
Глава венгерского МИД также сказал, что официальный Будапешт "испытывает большую обеспокоенность в связи с конфликтами", а якобы отсутствие диалога в ЕС привело к "менее безопасному и конкурентному пространству".
Сиярто утверждает, что Венгрия чувствует опасность для своего суверенитета.
"Ключевое слово сегодня – это суверенитет. Есть определенные силы вне нашей страны, есть игроки внутри нашего государства, которые хотят, чтобы мы отказались хотя бы от части нашего суверенитета. Но этого никогда не произойдет”, – заверил он, перейдя на английский язык.
Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на митинге в Будапеште обвинил исполнительную власть Европейского Союза в попытке свергнуть его кабинет и навязать Венгрии "марионеточное правительство".
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