Венгрия заблокировала кредит ЕС для Украины: как долго это продлится

План ЕС по привлечению кредита в размере 35 млрд евро для Украины предполагает ключевое изменение режима санкций, которое Венгрия пока блокирует.

Венгрия подтвердила, что заблокирует предоставление кредита в размере 35 миллиардов евро, предложенного Европейской комиссией для поддержки пострадавшей от войны экономики Украины, до тех пор, пока в США не выберут следующего президента в ноябре.

Об этом пишет EuroNews.

Кредит будет предоставлен в счет доходов от замороженных российских активов. Другие союзники по G7 также внесут свой вклад в размере 10 млрд евро.

Соединенные Штаты обеспокоены стабильностью этого плана кредитования, учитывая, что санкции ЕС по замороженным активам РФ должны продлеваться каждые полгода единогласным решением всех стран-членов Евросоюза. Это означает, что в любой момент всего одно государство может помешать продлению санкций, разморозить активы и разрушить весь проект.

В частности, Венгрия приобрела репутацию страны, блокирующей санкции до тех пор, пока ей не будут сделаны спорные уступки, некоторые из которых отвечают интересам Кремля.

Чтобы успокоить Вашингтон, Брюссель предложил продлить срок действия замороженных активов с шести до 36 месяцев.

"В то время как большинство государств-членов согласны с необходимостью скорейшего предоставления многомиллиардного кредита, учитывая финансовые трудности Украины, Венгрия, похоже, никуда не торопится: для Будапешта ключевая поправка к режиму санкций должна подождать до 5 ноября", – отмечает издание.

Для одобрения кредита требуется квалифицированное большинство, но для внесения поправок в санкции требуется единогласное решение всех участников голосования.

"Мы считаем, что этот вопрос – продление российских санкций – должен быть решен после выборов в США. Такова была позиция Венгрии", – заявил во вторник, 8 октября, министр финансов Венгрии Михай Варга после министерской встречи в Люксембурге.

Варга утверждал, что два кандидата в президенты — Камала Харрис и Дональд Трамп — отстаивают два противоположных подхода к решению проблемы агрессивной войны со стороны России и что ЕС должен основывать свои дальнейшие шаги на том, кто сменит Джо Байдена в Белом доме после выборов.

"Мы должны увидеть, в каком направлении по этому вопросу пойдет будущая администрация США… Есть два абсолютно разных пути решения этой проблемы. Один — в направлении мира. И другой – продолжать войну", — сказал Варга журналистам.

Министр подчеркнул, что его коллеги провели "отличную беседу" о кредите для Украины, но "конечно, нам придется подождать до ноября".

Напомним, в ЕС нашли способ обойти вето Венгрии на 6 млрд евро помощи Украине

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