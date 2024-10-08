Угорщина заблокувала кредит ЄС для України: як довго це триватиме

План ЄС щодо залучення кредиту у розмірі 35 млрд євро для України передбачає ключову зміну режиму санкцій, яку Угорщина поки що блокує.

Угорщина підтвердила, що заблокує надання кредиту у розмірі 35 мільярдів євро, запропонованого Європейською комісією для підтримки економіки України, що постраждала від війни, доти, доки в США не оберуть наступного президента в листопаді.

Про це пише EuroNews.

Кредит буде надано у рахунок доходів від заморожених російських активів. Інші союзники по G7 також зроблять свій внесок у розмірі 10 млрд євро.

Сполучені Штати стурбовані стабільністю цього плану кредитування з огляду на те, що санкції ЄС щодо заморожених активів РФ мають подовжуватися кожні пів року одноголосним рішенням усіх країн-членів Євросоюзу. Це означає, що будь-якої миті всього одна держава може завадити продовженню санкцій, розморозити активи та зруйнувати весь проєкт.

Зокрема, Угорщина набула репутації країни, яка блокує санкції доти, доки їй не будуть зроблені суперечливі поступки, деякі з яких відповідають інтересам Кремля.

Щоб заспокоїти Вашингтон, Брюссель запропонував подовжити термін дії заморожених активів із шести до 36 місяців.

"У той час, як більшість держав-членів згодні з необхідністю якнайшвидшого надання багатомільярдного кредиту, враховуючи фінансові труднощі України, Угорщина, схоже, нікуди не поспішає: для Будапешта ключова поправка до режиму санкцій має зачекати до 5 листопада", — зазначає видання.

Для схвалення кредиту потрібна кваліфікована більшість, але для внесення поправок до санкцій потрібне одноголосне рішення всіх учасників голосування.

"Ми вважаємо, що це питання — продовження російських санкцій — має бути вирішене після виборів у США. Такою була позиція Угорщини", — заявив у вівторок, 8 жовтня, міністр фінансів Угорщини Міхай Варга після міністерської зустрічі в Люксембурзі.

Варга стверджував, що два кандидати в президенти — Камала Гарріс та Дональд Трамп — відстоюють два протилежні підходи до вирішення проблеми агресивної війни з боку Росії і що ЄС має ґрунтувати свої подальші кроки на тому, хто змінить Джо Байдена у Білому домі після виборів.

"Ми маємо побачити, в якому напрямі з цього питання піде майбутня адміністрація США... Є два абсолютно різні шляхи вирішення цієї проблеми. Один — у напрямі миру. І інший – продовжувати війну", — сказав Варга журналістам.

Міністр наголосив, що його колеги провели "чудову бесіду" про кредит для України, але "звичайно, нам доведеться зачекати до листопада".

Нагадаємо, в ЄС знайшли спосіб обійти вето Угорщини на 6 млрд євро допомоги Україні

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