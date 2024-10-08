Винищувачі Mirage для ЗСУ затримуються, але одержать важливі оновлення – Defense Express

Французькі винищувачі будуть оновлені таким чином, щоб могти діяти в умовах роботи ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Передавання Україні французьких винищувачів Mirage 2000 затримується, однак вони отримають важливу модернізацію. Зокрема, літаки стануть стійкішими до впливу російських РЕБів.

Про це йдеться у публікації Defense Express.

Нагадаємо, у Франції 8 жовтня оголосили, що передадуть Україні винищувачі Mirage 2000 у першому кварталі 2025 року. Вони будуть оснащені новою технікою: повітряно-земляного бою та захисту від радіоелектронної боротьби.

"Нові строки прямо говорять про те, що передача літаків зміщується вправо. Бо у червні президент Франції Емманюель Макрон оголосив про те, що Mirage 2000-5 мають бути передані Україні до кінця 2024 року", – нагадали автори статті.

Окрім того, у липні посол Франції в Україні Гаель Весьєр узагалі заявляв, що йдеться про "місяці" до посилення України цими винищувачами.

Однак аналітики Defense Express звернули увагу на модернізацію Mirage 2000-5, яка проводиться у Казо, де розташоване головне управління льотних випробувань Повітряних сил Франції. Про оновлення літаків для розширення можливостей ударів по наземних цілях стало відомо у вересні, а от інформація про оновлення для дій в умовах РЕБ є новою.

"Вочевидь машину збираються зробити більш стійкою до впливу російських засобів радіоелектронної боротьби. Це може стосуватися як роботи навігаційних систем, так і бортової РЛС літака, так і систем зв'язку. І хоча реальний перелік робіт невідомий, але він є дійсно вкрай важливим", – зазначає видання.

Зауважимо, кількість Mirage 2000 для України досі не оголошена. Відомо, що у французьких Повітряних силах – 27 одномісних Mirage 2000-5 та сім двомісних Mirage 2000B, які зведені у двох ескадрильях: 1/2 Cigognes та 3/11 Corse.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, наскільки ефективними є винищувачі Mirage і як вони можуть вплинути на хід війни в Україні.

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