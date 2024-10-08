Триколор в центрі Одеси?: перехожі відреагували блискавично

В Одесі жінка намагалася повісити російський прапор на місці знесеного пам'ятника Катерині II. Однак, перехожі відреагували блискавично. Очевидці вимагали, щоб жінка припинила свої дії, а потім між ними спалахнула сутичка.

Що було далі та чи вдалося затримати порушницю, розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

У центрі Одеси намагалися повісити триколор! Про цей інцидент ввечері 7 жовтня першими повідомили місцеві Телеграм-канали.

На кадрах можна побачити, як жінка в сонцезахисних окулярах і спортивному вбранні піднялася на постамент, де раніше стояв монумент "Засновникам Одеси", центральною фігурою якого була російська імператриця Катерина II. Жінка розгорнула російський прапор і намагалася закріпити його на пам'ятнику. Однак це помітила група перехожих, яка завадила її діям.

Прихильниця РФ і її риторика

Тоді ж очевидці вимагали, щоб жінка припинила свої дії, а потім між ними спалахнула сутичка. Одному з чоловіків вдалося вирвати з її рук російський триколор. Окрім того, одна з обурених жінок нагадала їй, що від російської ракети лише нещодавно загинула людина. Та у відповідь почала сперечатися та запевняти, що ракети по Одесі запустила не Росія, а зараз йде "гібридна війна". Коли її примусили зняти окуляри, вона сказала російською: "Ахмат" - сила, Росія - мощь, Аллаху акбар, Бог - один, ребята". Якийсь чоловік сказав їй: "Той, хто має душу та серце, не лізе у цей бруд, йде війна…". Але прихильниця РФ почала сперечатися й з ним. Люди збиралися спалити триколор, але не зробили цього, а просто передали його правоохоронцям.

Що каже поліція?

Зрештою на місце події прибули правоохоронці. За даними місцевих ЗМІ, спочатку російський триколор перехожі хотіли спалити, але зрештою передали поліції. У поліції Одещини зазначили, що встановлюють обставини інциденту, що стався 7 жовтня ввечері на Європейській площі.

“Поліцейські встановлюють обставини інциденту, що стався сьогодні увечері на Європейській площі. У медіа потрапило відео, на якому жінка піднялась на постамент посеред площі з метою повісити прапор країни-агресора, але їй завадили містяни. Нині особа громадянки встановлена, з нею на місці події працюють поліцейські, вилучаються речові докази. Опісля жінку буде доставлено до територіального підрозділу поліції та надано правову кваліфікацію її діям.”

Водночас місцеві ЗМІ пишуть, що жінкою, яка намагалася розвісити російський прапор в Одесі, вже займається СБУ. Раніше вона могла бути у розшуку за сепаратизм.

Любитель "руского міра"

Тим часом у Києві затримали ще одного любителя “руского міра”. Ним виявився уродженець Харкова 1979 року народження, який останнім часом мешкає у столиці. Чоловік, м’яко кажучи, некоректно поводився біля імпровізованої алеї пам'яті полеглих воїнів на Майдані Незалежності. Він зневажливо висловлювався про захисників, які віддали свої життя в боях із російськими окупантами, та робив заяви про "культ смерті" посеред української столиці. Чоловік записував відео, звертаючись до когось, кого він називав різноманітними нецензурними словами, та питав, чи готовий він "лягти тут поряд", фільмуючи прапори, які встановили рідні та друзі полеглих. Відповідні кадри поширили в Мережі.

Також чоловік на відео був невдоволений рекламою підрозділів Сил оборони України, зокрема "Азову" та "Кракена". Їх бійців автор роликів назвав "неонацистами" – загалом він повторював головні тези російської пропаганди, зокрема й про "бандерівців".

“Щирі” вибачення

Скандальна історія миттєво облетіла соцмережі. Відео з ганебною поведінкою чоловіка шокувало українців. Однак і продовження цієї історії не забарилося. Пізніше в Мережі зʼявилося й так зване вибачення – чоловік "попросив пробачення" одразу у всіх, кого він міг образити своїми "занадто різкими словами". Він заявив, що йому цитую: “сыпятся с***ые сообщения”. Після цього він намагався виправдатися своєю нібито "благородною діяльністю", яка нібито повʼязана з навчанням дітей і концертами у дитбудинках.

У поліції Києва повідомили, що зловмисника затримали поблизу місця проживання. За вчинене йому загрожує позбавлення волі строком до п’яти років.

“Під час моніторингу соцмереж працівники поліції виявили відеозапис, на якому чоловік, використовуючи ненормативну лексику негативно висловлювався в бік українського суспільства та принижував військових, зокрема захисників, які загинули захищаючи український народ від російського агресора. У результаті проведених оперативних заходів працівники поліції спільно зі співробітниками СБУ встановили особу зловмисника та затримали його поблизу місця проживання. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – виправдовування чи визнання правомірною збройної агресії рф проти України. Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Відповідно до санкції статті за такі дії законодавством передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до п’яти років.”

Нагадаємо, правоохоронці також виявляють контакти Аліни Волошиної, яка насміхалася з киян під час повітряної тривоги.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Б*ндеровцы с**ные, сюда ложитесь!" СКАНДАЛ У КИЄВІ! Чоловік зганьбився заявами про військових!

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