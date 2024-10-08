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На Полтавщині депутати рекомендують заборонити Telegram

На Полтавщині депутати рекомендують заборонити Telegram

На Полтавщині рекомендували заборонити Телеграм / Фото: pixabay.com

На засіданні депутатська комісія розглянула питання "Про заборону використання Telegram".

На Полтавщині депутати одноголосно рекомендували заборонити Telegram на Полтавщині. Тепер це питання має розглянути обласна рада.

Про це пише видання "Зміст".

Зазначається, що у Полтавській обласній раді розпочали підготовку до голосування за заборону Telegram.

"Про плани заблокувати месенджер на Полтавщині стало відомо з трансляції засідання депутатської комісії з питань регламенту від 3 жовтня", - йдеться в повідомленні.

На засіданні депутатська комісія розглянула питання "Про заборону використання Telegram".

Нагадаємо, за рекомендацією РНБО апарат Верховної Ради обмежить використання Telegram.

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