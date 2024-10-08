В Полтавской области депутаты рекомендуют запретить Telegram

На заседании депутатская комиссия рассмотрела вопрос "О запрете использования Telegram".

В Полтавской области депутаты единогласно рекомендовали запретить Telegram в Полтавской области. Теперь этот вопрос должен рассмотреть областной совет.

Об этом пишет издание "Содержание".

Отмечается, что в Полтавском областном совете приступили к подготовке к голосованию за запрет Telegram.

"О планах заблокировать мессенджер в Полтавской области стало известно по трансляции заседания депутатской комиссии по вопросам регламента от 3 октября", — говорится в сообщении.

На заседании депутатская комиссия рассмотрела вопрос "О запрете использования Telegram".

Напомним, по рекомендации СНБО аппарат Верховной Рады ограничит использование Telegram.

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