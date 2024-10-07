В Раде ограничат использование Telegram: стала известная причина

Были случаи, когда посторонние получали доступ к данным государственных работников через Telegram на их рабочих устройствах.

По рекомендации СНБО, аппарат Верховной Рады ограничит использование Telegram.

Об этом сообщил председатель комитета по свободе слова ВРУ Ярослав Юрчишин.

"Получил распоряжение от аппарата ВР с новыми положениями о работе Telegram в локальной сети Совета", – написал он.

По его словам, национальный координационный центр кибербезопасности СНБО предлагает следующие меры безопасности:

Двухфакторная авторизация: Обязательно использование двухфакторной авторизации и отмена синхронизации контактов для защиты аккаунтов. Ограничение передачи данных: запрет на передачу рабочих данных и служебной коммуникации через Telegram. Использование программ: Запрещение установки и использования клиента Telegram на служебных и персональных компьютерах, используемых для служебной деятельности. Технические меры: Блокировка работы мессенджера с помощью технических средств, а также фиксирование несанкционированных попыток подключения к сервису.

Депутат отметил, что меры безопасности логичны, поскольку уже были случаи, когда посторонние лица получали доступ к данным государственных работников через Telegram на рабочих устройствах. Он подчеркнул, что это распоряжение направлено на минимизацию рисков и касается только работников аппарата Совета, не ограничивая использование мессенджера для личных нужд.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко рассказывал, что принятое решение об ограничении использования Telegram касается органов государственной власти, военных формирований и объектов критической инфраструктуры. Он подчеркнул, что это ограничение не касается официальных Telegram-каналов органов государственной власти.

Читайте также: