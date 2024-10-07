У Раді обмежать використання Telegram: стала відома причина

Були випадки, коли сторонні особи отримували доступ до даних державних працівників через Telegram на їх робочих пристроях.

За рекомендацією РНБО апарат Верховної Ради обмежить використання Telegram.

Про це повідомив голова комітету з питань свободи слова ВРУ Ярослав Юрчишин.

"Отримав розпорядження від апарату ВР з новими положеннями про роботу Telegram в локальній мережі Ради", — написав він.

За його словами, національний координаційний центр кібербезпеки РНБО пропонує такі заходи безпеки:

Двофакторна авторизація: Обов’язкове використання двофакторної авторизації та скасування синхронізації контактів для захисту акаунтів. Обмеження передачі даних: Заборона на передачу робочих даних та службової комунікації через Telegram. Використання програм: Заборона встановлення та використання клієнта Telegram на службових та особистих комп’ютерах, що використовуються для службової діяльності. Технічні заходи: Блокування роботи месенджера за допомогою технічних засобів, а також фіксування несанкціонованих спроб підключення до сервісу.

Депутат зазначив, що заходи безпеки є логічними, оскільки вже були випадки, коли сторонні особи отримували доступ до даних державних працівників через Telegram на робочих пристроях. Він підкреслив, що це розпорядження спрямоване на мінімізацію ризиків і стосується лише працівників апарату Ради, не обмежуючи використання месенджера для особистих потреб.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко розповідав, що ухвалене рішення про обмеження використання Telegram стосується органів державної влади, військових формувань та об'єктів критичної інфраструктури. Він підкреслив, що це обмеження не стосується офіційних Telegram-каналів органів державної влади.

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